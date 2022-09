Tonali, tifosi e Milan in apprensione: non si è allenato

Il centrocampista era assente alla seduta di rifinitura della squadra di Roberto Mancini a Coverciano: si monitora la situazione

L’indicazione che arriva oggi da Coverciano non è positiva neanche per il Milan. Le informazioni di ieri andavano in tutt’altra direzione e quindi al momento c’è un po’ di apprensione.

La Nazionale italiana oggi è scesa in campo per la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani contro l’Inghilterra di Gareth Southgate, valida per la quinta giornata del girone di Nations League. Il match, lo ricordiamo, è in programma a San Siro alle ore 21. I giocatori presenti per quest’ultimo allenamento prima della partita contro gli inglesi erano 28 e tra questi non figurava Sandro Tonali.

Il centrocampista rossonero è l’unico assente sul campo di Coverciano oggi ed è quindi molto difficile pensare che possa prendere parte alla sfida di domani. Il classe 2000 aveva rimediato un affaticamento muscolare nel corso di Milan-Napoli. Si tratta di una notizia che va in contrasto con quella di ieri riferita da Sky, secondo cui il calciatore era da considerarsi recuperato e a disposizione di Roberto Mancini. Lo stesso allenatore aveva affermato che il ragazzo era arrivato in condizioni non ottimali.

Ci sarà quindi da capire nei prossimi giorni le reali condizioni di Tonali, anche in ottica Milan, con il giocatore che verrà monitorato giorno per giorno. A questo punto è evidente che gli Azzurri dovranno fare a meno di lui contro la nazionale dei Tre Leoni. Insieme a Jorginho e Verratti quindi potrebbe toccare a un altro rossonero, ovvero Tommaso Pobega. Possibile che per Tonali si tratti solo di precauzioni e di nulla di serio, ma questo si saprà più in avanti.