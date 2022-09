Infortunio Maignan, interviene la Francia: decisione inevitabile

Dalla Francia giungono novità riguardanti Maignan, che ha accusato un infortunio muscolare nel match tra Francia e Austria.

Il Milan non è molto fortunato in questo periodo. Durante la sosta per le nazionali sono arrivate notizie riguardanti gli infortuni di alcuni suoi calciatori.

Dopo Theo Hernandez, è toccato a Sandro Tonali. Adesso è arrivato anche il turno di Mike Maignan, che nella sfida tra Francia e Austria è stato sostituito a causa di un dolore al polpaccio sinistro. Non sembra qualcosa di grave, però non si conosce ancora nel dettaglio l’entità dell’infortunio.

Poco fa i colleghi di RMC Sport hanno rivelato che Maignan ha lasciato il ritiro della nazionale e il suo posto verrà preso da Steve Mandanda, esperto portiere del Rennes.

Nelle prossime ore verranno effettuati esami più approfonditi con lo staff della Francia, poi l’ex Lille farà ritorno a Milano. I dottori del Milan valuteranno la situazione e come muoversi per il recupero da questo problema muscolare. Nel caso in cui Mike non dovesse essere a disposizione per la trasferta a Empoli, sarà Ciprian Tatarusanu a giocare titolare.

Stefano Pioli spera di avere il suo portiere almeno per i successivi match contro Chelsea e Juventus. Per domani ci si attendono nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell’estremo difensore francese.