Infortunio Maignan, pessime notizie dalla Francia: i tempi di recupero

Le ultimissime dalla Francia riguardo Mike Maignan, le condizioni del portiere del Milan e della Nazionale dopo lo stop di ieri.

Milan in grande apprensione fin da ieri sera. Ovvero da quando il portiere Mike Maignan si è fermato durante il match da titolare con la sua Francia in Nations League.

Problema al polpaccio per il numero 16 rossonero, sostituito all’intervallo di Francia-Austria. La stampa francese quest’oggi ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione fisica di Maignan.

Secondo quanto scrive il quotidiano Le Parisien, Maignan avrebbe subito una lesione al polpaccio. Allarme che si era già presupposto ieri allo stadio Saint-Denis, alla periferia di Parigi, dove si è disputata la suddetta gara di Nations League. Il portiere rossonero stava giocando per scelta tecnica al posto del titolare Lloris, poi a sua volta costretto a lasciare il posto ad Areola nella ripresa.

Come riferisce la stampa transalpina, già questa mattina il portiere ha svolto gli esami strumentali all’ospedale di Neuilly alla presenza del medico sociale Franck Le Gall. Tali controlli avrebbero evidenziato il danno al polpaccio.

Si parla già di uno stop di 2-3 settimane per Maignan. Ennesima tegola a livello di infortuni e stop forzati in casa Milan, dopo quelle di Florenzi, Rebic, Calabria, Theo Hernandez e Tonali.

Magic Mike, come viene soprannominato a Milanello, rischia di saltare così almeno 4-5 partite ufficiali con la squadra di Pioli. Sicuramente sarà out per la ripresa contro l’Empoli, per la sfida di Champions League a Londra contro il Chelsea e per il big match con la Juventus dell’8 ottobre prossimo. La speranza del Milan è di riaverlo in tempo per il match di ritorno in coppa contro i Blues.