ML – Infortunio Maignan, esclusione momentanea dalla Lista UEFA: l’idea del Milan

Il club rossonero sta valutando l’ipotesi di mettere fuori lista il francese per questo periodo e di inserire Tatauranu

L’infortunio di Mike Maignan si è scagliato come un fulmine a ciel sereno in casa Milan. Il portiere francese ha riportato infatti una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro nel corso del match di Nations League Francia-Austria.

Secondo le prime valutazione l’estremo difensore ex Lille ne avrà per circa un mese. Ecco quindi che la situazione per il Diavolo si complica e Stefano Pioli adesso dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave per partite fondamentali come quelle contro Juventus e Chelsea. Anche l’anno scorso Maignan è stato fuori per diverse partite e in quel caso ha preso il suo posto l’esperto Ciprian Tatarusanu.

Il portiere romeno è di fatto ancora il secondo portiere dei rossoneri e dovrebbe essere lui a sostituire il francese nelle prossime partite. Tuttavia per quanto riguarda la Champions League c’è un problema non da poco, perché nella lista UEFA non è presente Taturasanu, bensì solo Antonio Mirante. Senza Maignan quindi in lista rimane solo un portiere, ovvero il 39enne di Castellammare di Stabia.

L’idea della società a questo punto è quella di inserire Tatarusanu nella lista UEFA, almeno per il momento, visto che il 5 e l’11 ottobre sono in programma le due sfide contro il Chelsea di Graham Potter. Il regolamento Uefa, all’articolo 46.2, in presenza di prognosi da 30 giorni in su, prevede e consente la sostituzione di un portiere nel caso ne figurino soltanto due in lista A. Maigna ritornerebbe poi regolarmente in lista e a disposizione per il 25 ottobre contro la Dinamo Zagabria.