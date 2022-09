Un Milan-Napoli complicato per Kim: “È il più difficile da marcare”

Kim Min-Jae, rivelazione della difesa del Napoli, ha parlato delle difficoltà affrontate a San Siro nel match contro il Milan.

Il Napoli ha realizzato una piccola impresa domenica scorsa. Ovvero interrompere l’imbattibilità in campionato del Milan, campione d’Italia in carica.

Lo ha fatto al termine di una prova importante, concentrata e scaltra. In particolar modo la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato grande solidità ed affidabilità in difesa.

Ottima la prestazione di una delle rivelazioni del campionato finora. Ovvero Kim Min-Jae, il centrale sudcoreano arrivato a Napoli per rimpiazzare la dolorosa cessione di Kalidou Koulibaly.

Il sudcoreano Kim alla prova Giroud: “Serve tenere la posizione per 90 minuti”

Kim si è comportato dunque molto bene, dimostrando di essere un calciatore forte fisicamente, sempre concentrato e sul pezzo, tanto da essere salvifico in alcune situazioni delicate.

Il Napoli e lo stesso sudcoreano hanno però sofferto in particolare le giocate di un uomo in maglia rossonera. Ovvero Olivier Giroud, l’espertissimo centravanti francese, non a caso autore dell’unica rete del Milan nel big match del 18 settembre scorso.

Intervistato dal quotidiano coreano Star News, Kim Min-Jae è tornato proprio sul duello con Giroud, mostro sacro del calcio europeo e, a suo dire, uno dei centravanti più complessi da marcare del campionato italiano.

“L’attaccante più difficile da affrontare finora in Italia è stato Giroud. Ha grandi qualità da centravanti e forza fisica: per marcarlo bisogna essere concentrati e tenere la posizione per 90 minuti“. Questo il commento di Kim, il quale ammette di aver sofferto la marcatura sul numero 9 del Milan.

Un elogio importante per Olivier ‘lo sparviero’, come viene soprannominato dal cronista Carlo Pellegatti e da molti tifosi rossoneri. Non è un caso infatti che Giroud abbia siglato ieri il gol del 2-0 della Francia sull’Austria in Nations League, con uno stacco aereo perentorio, tipico del suo repertorio tecnico.

L’altro grande centravanti affrontato da Kim Min-Jae finora in campionato è stato Ciro Immobile, capocannoniere della scorsa stagione e titolarissimo della Lazio. Ma il sudcoreano ha sofferto molto meno contro il laziale, rispetto al duello tutto forza e furbizia con Giroud.