Brahim Diaz, svolta inattesa: l’idea del Real Madrid, cambia tutto

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni sul futuro di Brahim Diaz, in prestito al Milan dal Real Madrid: cosa succederà a fine stagione?

Tra i giocatori che a fine stagione potrebbero non vestire più la maglia rossonera c’è Brahim Diaz. Il suo prestito scadrà e bisognerà vedere se Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno a tenerlo o se lo lasceranno tornare al Real Madrid.

Ovviamente, il rendimento del fantasista malagueño sarà decisivo. Finora non ha esattamente convinto. Nella sua prima stagione al Milan era una riserva e aveva mostrato sprazzi del suo talento. Poi è diventato titolare e ha iniziato bene il suo secondo anno da milanista, poi però ha avuto un crollo delle prestazioni.

Adesso si ritrova con Charles De Ketelaere davanti nelle gerarchie e con un Yacine Adli scalpitante. Stefano Pioli crede ancora in lui, però si spetta di più da parte sua. I prossimi mesi saranno molto importanti per il futuro dell’ex Manchester City.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz tornerà al Real Madrid?

Stando a quanto riportato in Spagna da Defensa Central, il Real Madrid è pronto a valutare il rientro in pianta stabile di Brahim Diaz. Infatti, Marco Asensio è destinato a lasciare la squadra a parametro zero a fine stagione e Carlo Ancelotti potrebbe dare una chance all’attuale numero 10 del Milan.

Vero che Diaz in rossonero ha giocato principalmente da trequartista centrale, però può agire anche da esterno offensivo. Bisognerà vedere se i blancos decideranno di dargli davvero un’opportunità nella prossima stagione. In questi mesi il malagueño si gioca tanto, non solo l’eventuale permanenza al Milan ma anche quella al Real Madrid.

Se non dovesse convincere nessuno dei due club, si ritroverebbe costretto a cambiare squadra e a ripartire forse da una realtà meno blasonata. Non ci sono dubbi sul fatto che lui abbia delle buone qualità, ma finora non è mai stato continuo nel rendimento. Ha mostrato il suo talento solo a sprazzi, deve dare molto di più per continuare a giocare in una grande squadra.