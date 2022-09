Super colpo a zero: inserimento della Juve, sfida al Milan

La Juventus ha messo gli occhi su un giocatore che piace al Milan: possibile derby italiano per un futuro parametro zero.

È presto per pensare alle prossime campagne acquisti, ma in casa rossonera i tifosi si attendono dei rinforzi importanti in alcuni ruoli. Uno è sicuramente quello di esterno destro offensivo, non ci sono dubbi.

Ci si aspettava che già nell’ultima sessione estiva del calciomercato il Milan intervenisse, ma così non è stato. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di dare ancora fiducia ad Alexis Saelemaekers e Junior Messias, chiamati a disputare una grande stagione.

La scelta è stata anche dovuta alle ristrettezze del budget, non c’erano abbastanza risorse per piazzare un colpo importante. Ci sono milanisti hanno sognato fino all’ultimo l’arrivo di Hakim Ziyech in prestito dal Chelsea, però il 29enne marocchino è rimasto a Londra. È stato più vicino al ritorno all’Ajax che a un trasferimento in Italia.

Calciomercato Milan, duello con la Juventus per un esterno?

Tra gli esterni offensivi spesso accostati al Milan c’è anche Marco Asensio, che il Real Madrid sperava di vendere a un prezzo abbastanza elevato in estate e che rischia di perderlo a parametro zero. Il maiorchino ha un contratto che scade a giugno 2023 e non sembrano esserci possibilità di rinnovo. Salvo colpi di scena clamorosi, ci sarà l’addio a gennaio oppure l’estate prossima.

Jorge Mendes sta già parlando con diverse società, vuole trovare una buona sistemazione al suo assistito. Asensio ora percepisce uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti a stagione e l’obiettivo è quello di ottenere una cifra superiore. Inoltre, vanno considerate le commissioni allo stesso agente in caso di partenza a parametro zero.

Dalla Spagna continuano a dare il Milan come club interessato, però la sensazione è che le big della Premier League siano favorire. Maldini e Massara sono poco propensi a offrire super ingaggi e commissioni sostanziose. Il trasferimento in rossonero appare poco probabile.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Asensio è anche nella lista della Juventus. La dirigenza bianconera sta prendendo in considerazione anche lo spagnolo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Con Angel Di Maria a sua volta in scadenza a giugno 2023, vengono valutate delle alternative. Il giocatore del Real Madrid è tra queste, così come Christian Pulisic del Chelsea.