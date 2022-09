Milan, l’assist a Pioli arriva da Deschamps: decisione approvata

La decisione del c.t. francese Didier Deschamps farà sicuramente piacere al Milan ed al tecnico Stefano Pioli in vista del campionato.

In questi giorni in Europa si stanno disputando le ultime gare della fase a gironi di Nations League. Ovvero la competizione UEFA che riguarda tutte le Nazionali del continente, divise in fasce e gruppi.

Questo il motivo principale della sosta di settembre dei campionati. Il Milan ne sta risentendo parecchio, visti gli infortuni subiti durante questa pausa nazionali da elementi come Maignan o Kjaer.

Ma in vista di questa sera arriva una notizia, lanciata dal quotidiano francese L’Equipe, che farà sicuramente piacere a Stefano Pioli ed al Milan in generale.

Deschamps risparmia il milanista: riposa in vista di Empoli-Milan

Stasera la Francia giocherà l’ultima gara del girone di Nations League sul campo della Danimarca. Il c.t. transalpino Didier Deschamps ha già deciso di attuare diversi cambi di formazione, sperimentando anche soluzioni nuove.

Ciò vuol dire che Deschamps ha intenzione di lasciare in panchina Olivier Giroud. L’attaccante del Milan, titolare contro l’Austria giovedì scorso, potrebbe così riposare o, al massimo, entrare a gara in corso e disputare non moltissimi minuti.

Le previsione de L’Equipe parlano di volti nuovi nell’undici titolare della Francia. I campioni del mondo in carica dovrebbero puntare su Christophe Nkunku nel ruolo di prima punta di movimento, proprio al posto di Giroud. Mentre negli altri reparti Deschamps dovrebbe puntare su elementi come Upamecano, Pavard e Camavinga.

Una buona notizia dunque per Pioli, che non può permettersi di perdere per infortunio o affaticamento anche un titolarissimo come Giroud. In attesa dei rientri di Rebic e Origi, il francese è l’unico reale terminale offensivo del Milan, visti anche i 5 centri già realizzati tra campionato e coppe in questo inizio di stagione.

Ora Pioli e lo staff medico milanista sperano che, oltre a Giroud, in questi giorni potranno non affaticarsi anche gli altri nazionali. A cominciare da alcuni titolarissimi come Leao, Bennacer, Tomori e De Ketelaere. A cui aggiungere anche Ballo-Touré, sicuro titolare ad Empoli per l’infortunio di Theo Hernandez.