Milan, ora la minaccia è doppia: Guardiola fa sul serio

Dal Portogallo giungono news di mercato fondamentali. Il Manchester City ha preso di mira il rossonero, e vuole fare di tutto per strapparlo al Milan…

In casa Milan, attualmente, le questioni impellenti fanno capo ai rinnovi di contratto. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno il grande obiettivo di blindare i migliori elementi della rosa di Stefano Pioli. È proprio dai prolungamenti di contratto che passa il futuro florido del club.

Sicuramente, come affermato da Paolo Maldini, nessun giocatore è incedibile alla giusta offerta, ma è innegabile come la forza di questo Milan si basi sulla qualità enorme di alcuni suoi elementi. Il club ha già fatto grandi cose in tal senso. Come i rinnovi di contratto di Theo Hernandez, Sandro Tonali e Fikayo Tomori.

Mancano due big all’appello. Due giocatori che si sono dimostrati fondamentali in questa squadra che è rinata nelle ultime due stagioni. Si tratta di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Su entrambi aleggiano minacce inglesi. Il primo sembra essere nel mirino del Liverpool, il secondo in quello del Chelsea.

Le trattative per i rinnovi continuano spedite, con la volontà di tutte le parti di continuare insieme questo percorso. Qualche difficoltà in più c’è però per il prolungamento di contratto del portoghese. Rafael si è confermato giocatore d’assoluto talento, la stella più luminosa del Milan. Adesso le sue richieste sono aumentate, e il contenzioso legale con lo Sporting Lisbona ha peggiorato la situazione.

Il Manchester City sfida la rivale

Rafa chiede 7 milioni di euro netti a stagione, e che il Milan si accolli l’intera cifra che lui deve allo Sporting Lisbona. Poco meno di 10 milioni di euro. Attualmente, queste sono richieste da capogiro, che il club rossonero difficilmente accorderà al giocatore. Nel frattempo, le sirene inglesi non si sono mai spente. A fine agosto il Chelsea era piombato forte su Leao, offrendo al Milan un’ottantina di milioni di euro. Secco no dei rossoneri!

Con il rinnovo in bilico, i blues non molleranno di certo. Potrebbe esserci un nuovo tentativo a gennaio se Rafael non avrà ancora rinnovato, con un’offerta probabilmente più alta. Ma non soltanto il Chelsea. Il tabloid portoghese Record fa sapere che anche il Manchester City non ha distolto l’attenzione dall’attaccante del Milan. Dato che anche loro in estate avevano fatto qualche sondaggio. E vorrebbe presto tentare l’assalto.

Record sottolinea però che il club rossonero non farà partire così facilmente Leao, anzi ci proverà sino all’ultimo pur di ottenere il rinnovo. La stessa fonte precisa che anche il giocatore ha la priorità di rimanere a Milano a vestire la maglia gloriosa del Diavolo. Però, l’occhiolino della Premier potrebbe fargli cambiare idea, soprattutto se le condizioni per il rinnovo dovessero continuare a non convincerlo.