Calciomercato Milan, colpo dalla Cremonese: ipotesi confermata

Secondo le ultime news di mercato, il Milan ha messo nel mirino una giovane promessa italiana. Potrebbe essere lui il nuovo vice Theo Hernandez…

Da tempo non si è molto convinti del fatto che Fodé Ballo-Touré possa essere all’altezza di questo Milan. Il francese è arrivato in rossonero nel 2021 a titolo definitivo. 5 milioni d’euro il costo totale dell’operazione. Purtroppo, però, le sue poche prestazioni non hanno mai convinto a pieno. E’ anche vero che nelle settimane di preparazione alla nuova stagione, Fodé ha cercato di dimostrare tanto a Pioli per conquistare la sua fiducia.

Le sue amichevoli pre-stagionali sono state tutte più che sufficienti. Sempre titolare, prima del rientro di Theo Hernandez dalle vacanze. Probabilmente, ciò che rende davvero complicato il percorso di Ballo-Touré è il doversi misurare con un fuoriclasse come Theo. Non sarebbe semplice per nessuno emulare o avvicinarsi alle prestazioni del terzino titolare del Milan.

Il club rossonero, ma soprattutto i tifosi, vorrebbero che ci fosse un giocatore con più qualità ed estro a fare la riserva di Theo. E le cose potrebbero presto evolversi in tal senso. Innanzitutto, perché Fodé Ballo-Touré vorrebbe giocare di più rispetto a quanto concessogli da Pioli al Milan. Il Galatasaray potrebbe rappresentare un buona soluzione per lui. Il club turco si è già fatto avanti in estate, non soddisfacendo però le richieste dei rossoneri.

Ma pare che a gennaio siano pronti a tentare nuovamente l’assalto. Il Milan si sta già guardando intorno per sostituire nell’eventualità Fodé Ballo Touré.

Milan, non rinnova: è sfida alla Lazio

Secondo le ultime di mercato, il Milan ha acceso i radar verso Emanuele Valeri. Una voce di mercato che circola da settimane e che oggi torva conferma nelle indiscrezioni di TuttoMercatoWeb. Terzino sinistro della Cremonese, il classe 1998 ha già attirato l’attenzione di diversi club con le sue prestazioni. Osservato già in Serie B, è adesso che però Valeri ha l’opportunità di mettersi in mostra e ci sta riuscendo bene. Anche in Premier League si sono accese delle sirene. Il Nottingham Forest ha già fatto qualche sondaggio direttamente con la Cremonese e potrebbe presto avviare una trattativa.

In Italia, oltre al Milan, è la Lazio l’altro club particolarmente interessato. Insomma, il futuro potrebbe essere immediatamente importante per Valeri, che sino alla scorsa stagione militava nella serie cadetta. Il suo contratto in scadenza nel 2024 agevola inoltre un suo ipotetico trasferimento. Difficilmente rinnoverà nel corso di questa stagione, quindi l’estate prossima potrebbe essere prelevato dalla Cremonese per una cifra davvero bassa essendo ad un solo anno dalla scadenza del contratto.

Le sue caratteristiche piacciono molto, ed è inoltre un profilo giovane. Il che lo rende perfettamente in linea con la politica d’acquisti dell’AC Milan. Se Paolo Maldini si farà sotto lo scopriremo presto.