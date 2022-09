Milan, otto match a Ottobre: dove vederli in diretta tv e streaming

Saranno ben otto le partite che il Milan disputerà a ottobre tra Serie A e Champions League. Ecco dove saranno trasmesse in tv o in streaming

Si sta per concludere la pausa della Serie A dovuta agli impegni delle Nazionali tra Nations League e amichevoli. Uno stop che è costato parecchio al Milan in quanto a infortuni con Hernandez e Maignan sicuri indisponibili alla ripresa del campionato.

Due assenze importanti in un mese, ottobre, che sarà ricchissimo di partite per il Milan e gli altri club di Serie A impegnati anche nelle Coppe Europee. Saranno ben otto, infatti, le sfide da affrontare in attesa delle ulteriori quattro di inizio novembre (fino al 13/11) che precederanno la pausa per il Mondiale.

Il tour de force del Milan comincerà sabato 1 ottobre in trasferta con l’Empoli. Mercoledì 5 ottobre, il primo dei match clou del girone di Champions League contro il Chelsea a Stamford Bridge con i Blues, a un punto in due partite, che non potranno più permettersi passi falsi. Dopo la trasferta londinese ci sarà poco tempo per riposare. Sabato 8 ottobre, c’è la Juventus a San Siro, nel quarto scontro diretto per i rossoneri da inizio campionato.

Milan, tutti gli impegni di ottobre e dove vederli

Archiviato il match con i bianconeri, martedì 11 ottobre, altro big match a San Siro contro il Chelsea, a oltre venti anni di distanza dall’ultimo precedente casalingo in Champions contro i Blues.

La seconda metà di ottobre proporrà altre quattro partite per il Milan con la trasferta a Verona del 16, seguita dalla sfida casalinga contro il Monza. Il 25, penultimo match del girone di Champions League con la Dinamo Zagabria che precederà un’altra trasferta decisamente insidiosa, quella con il Torino, ultimo avversario del mese.

Di seguito tutte le indicazioni su dove vedere in diretta tv e in streaming, le sfide del Milan a ottobre

Sabato 1 ottobre (ore 20.45): Empoli-Milan | Sky Sport e Dazn

Mercoledì 5 ottobre (ore 21.00): Chelsea-Milan | Amazon Prime Video (esclusiva)

Sabato 8 ottobre (ore 18): Milan-Juventus | Dazn e Zona Dazn

Martedì 11 ottobre (ore 21): Milan-Chelsea | Sky Sport ed eventuale Mediaset

Domenica 16 ottobre (ore 20.45): Verona-Milan | Dazn e Zona Dazn

Sabato 22 ottobre (ore 18): Milan-Monza | Dazn e Zona Dazn

Martedì 25 ottobre (ore 21): Dinamo Zagabria – Milan | Sky Sport

Domenica 30 ottobre (ore 20.45): Torino-Milan | Dazn e Zona Dazn