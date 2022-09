Sorpresa in Nations League: non convocato il milanista

Tomori non convocato da Southgate per il prossimo match dell’Inghilterra contro la Germania: i tifosi del Milan si sono preoccupati.

La sosta per la nazionali per il Milan non è stata certamente positiva. Infatti, ci sono alcuni giocatori rossoneri importanti che hanno accusato dei problemi fisici.

Davide Calabria, Sandro Tonali e Simon Kjaer dovrebbero essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di Empoli. Peggio è andata a Theo Hernandez e Mike Maignan. L’ex terzino del Real Madrid non dovrebbe esserci in Toscana e si spera di recuperarlo contro il Chelsea in Champions League o almeno nel big match di campionato contro la Juventus. Invece, per il portiere francese è previsto circa un mese di stop.

Tomori non convocato da Southgate: il motivo

Poco fa è arrivata la notizia che Gareth Southgate non ha convocato Fikayo Tomori per l’impegno dell’Inghilterra contro la Germania. Alcuni tifosi del Milan si sono preoccupati, temendo un infortunio, ma si è trattato solo di una decisione del commissario tecnico inglese.

Tomori non sembra avere problemi fisici, la sua esclusione dalla lista è dovuta a ragioni tecniche. Southgate ha gli ha preferito altri difensori per affrontare la sfida di Nations League contro la Germania. In Inghilterra non manca chi ha espresso dei dubbi su questa decisione del ct.

Stefano Pioli e i tifosi del Milan possono stare tranquilli, l’ex Chelsea rientrerà in Italia sano al termine della sosta nazionali. Si spera che il suo rendimento cresca, visto che in questo inizio di stagione non è stato perfetto.