“Ci sarà”, sospiro di sollievo: il Milan ritrova il suo perno

Ottima notizia per il Milan, che in vista del match di Empoli avrà sicuramente a disposizione un suo titolare fisso in mediana.

Quest’oggi il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello, col gruppo a disposizione di Stefano Pioli intento a preparare l’ormai prossima sfida contro l’Empoli del 1 ottobre.

Tanti i dubbi di formazione per il tecnico rossonero, a causa delle diverse indisponibilità riscontrate in questi giorni. Inoltre alcuni nazionali, impegnati tra Nations League ed amichevoli, devono ancora rientrare a Milanello.

Ma in tutto questo marasma, Pioli può tirare un sospiro di sollievo. L’allenatore del Milan potrà contare quasi certamente sul recupero di Sandro Tonali, uno dei perni del centrocampo ormai da tempo.

Tonali c’è: in campo dal 1′ minuto contro l’Empoli

Tonali ha attraversato una settimana particolare. 90 minuti in campo in Milan-Napoli, la chiamata della Nazionale azzurra, l’affaticamento muscolare che non gli ha permesso di allenarsi mai con il gruppo di Mancini e la decisione di rispedirlo a Milano prima di Italia-Inghilterra.

Buon per il Milan, che dopo gli infortuni subiti da Theo Hernandez, Mike Maignan e Simon Kjaer (con la complicità delle Nazionali) almeno ritrova un Tonali riposato e senza particolari problemi. Sabato il numero 8 rossonero è tornato a lavorare sul campo in maniera individuale, da oggi tornerà in gruppo.

Appare scontata la sua presenza nel match di Empoli sabato prossimo. Un ritorno fondamentale per Pioli, che in Tonali vanta sia un ottimo regista, viste le ottime qualità tecniche palla al piede, sia un infaticabile mediano. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’ex Brescia ha già percorso una media di quasi 11 km a partita, degno del miglior Gattuso.