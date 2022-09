“Maignan? No, meglio Lloris”: le parole dell’ex portiere fanno discutere

L’ex portiere francese ha parlato di Mike Maignan in toni anche positivi, ma la sua preferenza è per l’altro estremo difensore.

Mike Maignan è considerato senza dubbio uno dei portieri più forti in circolazione. Il numero uno del Milan ha conquistato tutti, almeno dalle parti di San Siro.

Anche in patria, ovvero in Francia, conoscono benissimo le qualità e le potenzialità di Maignan. Ma per alcuni non è ancora arrivato al top della sua carriera.

Come afferma ad esempio un altro esperto in materia. Ovvero l’ex portiere Sebastien Frey, una vita in Serie A tra Inter, Parma, Fiorentina e Genoa. Un vecchio numero uno che ne sa molto di questo ruolo, ma con idee particolari.

Frey non ha dubbi: “Lloris sarà il titolare ai Mondiali”

Interpellato a margine di una partita di beneficienza, Frey ha voluto dire la sua sul ruolo di portiere titolare della Nazionale francese. In vista dei Mondiali di novembre che vedranno i Bleus tra i favoriti.

“Non toglierei assolutamente la titolarità a Hugo Lloris. Lui è il capitano della Francia e non avrebbe senso togliergli posto e fascia in vista dei Mondiali. Nessun dubbio, anche perché sta giocando bene al Tottenham. Non avrebbe meglio detronizzarlo”.

Dunque Lloris ancora meglio di Maignan. Ma Frey ha comunque una visione molto positiva del portiere milanista: “Maignan è un grande portiere, senza dubbio sta facendo bene al Milan e nella Francia. E’ impressionante come si sia preso la fiducia di tutti in Italia. Lloris sarà il titolare ai Mondiali, il rinnovamento arriverà dopo questo torneo. E Maignan sarà uno dei candidati, anche Lafont lo vedo molto bene”.