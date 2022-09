ML – C’è il primo recupero a Milanello: il punto sugli infortunati

Le ultime news legate al Milan. La squadra rossonera è tornata ad allenarsi a Milanello: ecco come stanno i calciatori infortunati

Dopo due giorni di riposo, il Milan di Stefano Pioli è tornato a lavorare a Milanello per preparare la partita contro l’Empoli.

C’era attesa per conoscere le condizioni di tutti i giocatori che hanno accusato dei problemi fisici, nel corso degli ultimi giorni.

Chiaramente hanno lavorato lontano dal campo sia Theo Hernandez, che sta proseguendo con il suo programma di recupero in palestra, e Mike Maignan, che ha svolto terapie. I primi a rientrare in gruppo saranno Rebic, Origi e Tonali. I due attaccanti hanno svolto un lavoro personalizzato tra palestra e campo. Allenamento individuale anche per il centrocampista, che dovrebbe recuperare prima del match in Toscana.

Come appreso da MilanLive.it, è rientrato, invece, Davide Calabria, che si è allenato con il resto dei compagni. Il terzino si è completamente ristabilito dopo il problema muscolare accusato contro il Napoli.