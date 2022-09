“Moncada lo ha seguito, al Milan piace”: la rivelazione del giornalista

Pellegatti ha rivelato il nome di un giovane talento che Moncada ha osservato e che probabilmente avrebbe portato volentieri al Milan.

I tifosi rossoneri sognavano un grande colpo sulla fascia destra offensiva, ma non sono stati accontentati. Potrebbe andare diversamente nella prossima finestra estiva del calciomercato, quando dovrebbe esserci il budget per fare un investimento nel ruolo.

Sperando che nel frattempo Alexis Saelemaekers cresca e anche Junior Messias riesca a dare il proprio contributo, sicuramente la dirigenza sta valutando dei nomi per il futuro. Tra la tifoseria qualcuno sogna nomi altisonanti come Hakim Ziyech del Chelsea o Marco Asensio del Real Madrid, però i relativi costi sono troppo elevati e difficilmente sarà uno di loro ad approdare a Milanello.

Calciomercato Milan, un esterno dalla Premier League? Il sogno di Pellegatti

Il giornalista Carlo Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha fatto il nome di un’ala offensiva che gli piacerebbe vedere al Milan: “Il mio grande sogno è uno solo, Luis Sinisterra. Nel Feyenoord giocava a sinistra, però nella Colombia e nel Leeds parte da destra. Mi ricorda da morire Leao, anche se è meno prepotente e devastante nella corsa. Però ha grande classe e sicurezza, mi ricorda Rafa. Avere uno a destra e l’altro sinistra, con De Ketelaere trequartista, mi farebbe impazzire. Moncada lo ha seguito, al Milan piace. Ha un valore di mercato da 25-35 milioni, quindi nel range del club“.

Luis Sinisterra ha 23 anni e si è trasferito al Leeds United per 25 milioni di euro nell’ultima sessione estiva del calciomercato. È un talento molto promettente e il suo valore è destinato a crescere, forse troppo per il Milan. Comprare dalla Premier League non è mai semplice. In Inghilterra il colombiano finora ha messo insieme 3 gol e un assist in 6 partite. Andrà seguito con attenzione.

Se dovesse fare particolarmente bene in questa stagione, il suo prezzo salirebbe in maniera netta e diventerebbe accessibile solo alle big del calcio mondiale. Il capo scout rossonero Geoffrey Moncada forse continuerà a seguirlo, però le speranze di portarlo a Milanello potrebbero essere poche nel 2023.