Rafa Leao, che beffa nel finale: l’obiettivo è svanito

In attesa di tornare in campo con il Milan, per Rafa Leao è svanito un importante obiettivo

Una serata deludente per Rafa Leao. L’attaccante del Milan ha mancato con il suo Portogallo, la qualificazione alla Final Four della Nations League 2022-23.

Decisiva per l’eliminazione dei lusitani, la vittoria ottenuta in extremis dalla Spagna nello scontro diretto di Braga. Dopo aver creato varie occasioni da gol, il Portogallo è stato sconfitto, 0-1, con gol di Morata all’87’, nella prima vera occasione da gol creata dagli iberici. Ai padroni di casa, in vantaggio di due punti prima dell’ultima partita del girone, sarebbe bastato anche un pareggio per accedere alla Final Four.

Contro la Spagna, Leao è sceso in campo all’80’ al posto di William Carvalho. Il c.t. Fernando Santos, dopo averlo schierato titolare nello 0-4 di sabato scorso contro la Repubblica Ceca (con assist di Rafa per il gol del vantaggio di Dalot), gli ha preferito Diogo Jota nel tridente offensivo con Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Alla stregua di Leao, è rimasto in panchina anche Joao Felix, a conferma dell’abbondanza offensiva della nazionale lusitana.

La Spagna è l’ultima qualificata alla Final Four di Nations League e si aggiunge a Italia, Olanda e Croazia. Per Rafa Leao, dunque, svanisce l’opportunità di disputare con la sua Nazionale, un’altra importante competizione internazionale dopo i Mondiali di Qatar, in programma tra novembre e dicembre con il Portogallo inserito nel girone con Uruguay, Ghana e Corea del Sud.

Quando si disputa la final four di Nations League

La final four della Nations League 2022-2023 si disputerà in Olanda tra mercoledì 14 e domenica 18 giugno. Il format è lo stesso delle precedenti edizioni con il sorteggio che decreterà le due semifinali, le cui vincenti si contenderanno il trofeo, ora detenuto dalla Francia, vincitrice nel 2020-21 con la Spagna nella finale disputata a San Siro e terminata 2-1 per i campioni del mondo in carica.

Per Spagna, Olanda e l’Italia sarà la seconda partecipazione in tre edizioni della Final Four di Nations. La Croazia, invece, è all’esordio. Il Portogallo ha vinto la prima edizione nel 2019, battendo in finale l’Olanda a Lisbona con gol decisivo di Guedes per l’1-0.