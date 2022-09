Rinnovo Leao-Milan, doppio incontro con lo Sporting: i dettagli

Dal Portogallo arrivano notizie inerenti il futuro di Leao: il Milan avrebbe incontrato lo Sporting per un motivo ben preciso.

Un banco di prova importante della nuova proprietà RedBird Capital Partners è rappresentato dal rinnovo di Rafael Leao. Il Milan ha già perso giocatori importanti a parametro zero e non vuole lo stesso epilogo con il portoghese.

La scadenza contrattuale fissata a giugno 2024 permette al club di valutare anche la cessione l’anno prossimo, in caso di mancato accordo, ma l’obiettivo è arrivare alle firme. Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano da mesi a questa operazione. Purtroppo, il problema non è solo lo stipendio richiesto dall’entourage del giocatore.

Com’è noto, Leao deve risarcire lo Sporting Lisbona per la risoluzione unilaterale del contratto fatta nel 2018 per trasferirsi gratis al Lille. Si tratta di circa 20 milioni di euro (interessi compresi) che devono essere versati in parte da lui e in parte dalla società francese. Il Lille aveva impugnato la sentenza del TAS di Losanna presso il Tribunale Federale Svizzero, ora è tutto congelato in attesa del verdetto.

Rinnovo Leao, il Milan ha incontrato lo Sporting

Stando a quanto rivelato dal quotidiano portoghese A Bola, il Milan ha cercato di abbassare la cifra del risarcimento che Leao deve allo Sporting. Le due società avrebbero già avuto due incontri, ma senza arrivare alla fumata bianca. Frederico Varandas, presidente del club di Lisbona, non appare disposto a cedere e pretende il versamento di tutto l’importo.

Le ultime dichiarazioni di Paolo Maldini a La Gazzetta dello Sport (“Se ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla”) sono state accolte dallo Sporting come una forma di pressione. Difficile dire come finirà questa vicenda, la cosa che ci appare certa è che il Milan non intende pagare per Leao una parte della somma del risarcimento.