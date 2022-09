Empoli-Milan, scelto l’arbitro: c’è anche una novità assoluta

L’AIA ha fatto sapere quali sono le designazioni arbitrali in vista dell’ottava giornata di Serie A: c’è una novità storica

Sono state rese note dall’AIAI le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di Serie A e anche ha conosciuto il nome del direttore di gara per la sfida contro l’Empoli.

Toccherà a Gianluca Aureliano arbitrare la sfida fra gli azzurri di Paolo Zanetti e la squadra di Stefano Pioli. Aureliano sarà dagli assistenti Rossi e Di Gioia, con Guida al VAR e Di Martino AVAR. Il quarto uomo sarà Maresca. Ricordiamo che il match del Castellani è in programma per sabato sera, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Il fischietto bolognese aveva diretto per la prima volta una partita dei rossoneri il 26 ottobre 2021, in occasione di Milan-Torino.

EMPOLI-MILAN (1/10/22, ore 20.45)

Aureliano

Rossi-Di Gioia

IV: Maresca

VAR: Guida

AVAR: Di Martino

Serie A, priva volta con un arbitro donna

C’è poi una novità assoluta in Serie A, sempre per quanto riguarda le direzioni arbitrali. Sarà infatti la prima volta per un arbitro donna nella massima categoria, con Maria Sole Ferrieri Caputi che dirigerà Sassuolo-Salernitana, in programma domenica alle 15. Gianluca Rocchi ha concesso una grande opportunità alla livornese, premiando i suoi meriti.

Si tratta ovviamente di una novità assoluta in Serie A. “Questo è un momento storico dopo più di 110 anni”, ha affermato il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange.