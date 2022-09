La rivincita di Ricardo Rodriguez: “Sono uno dei migliori”

La dichiarazione del difensore fa discutere, anche perché ai tempi del Milan non è sicuramente risultato tra i più brillanti.

Uno dei flop recenti del Milan sta ritrovando fiducia e ottime prestazioni altrove. Ovvero Ricardo Rodriguez, il terzino sinistro svizzero che oggi è titolare quasi indiscusso nel Torino.

Rodriguez è passato dal Milan al Torino nell’estate 2020. Con un intento ben preciso: rilanciarsi dopo l’esperienza negativa in rossonero. A Milanello è approdato nel 2017, considerato un ottimo colpo di mercato, costato circa 18 milioni di euro.

Poche però le prove apprezzabili dello svizzero, che ha faticato da terzino sinistro puro. Difficoltà nella fase di spinta, diverse distrazioni anche in quella difensiva dove avrebbe dovuto lasciare il segno.

Oggi però Rodriguez, nel Toro di mister Ivan Juric, si sente rinato. Lo ha ammesso senza remore nell’intervista concessa a 20min.sport, in cui si è addirittura uno dei migliori nel suo ruolo: “Mi sono adattato bene come centrale, anche se ciò non vuol dire che non possa ancora fare il terzino. Nella posizione di sinistra nella difesa 3 sono al momento uno dei migliori in Italia“.