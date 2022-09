L’obiettivo di Maignan per il rientro: è più vicino di quanto pensi

TuttoSport in edicola oggi ha fatto un focus importante sull’infortunio di Mike Maignan. Il portiere del Milan si è fissato un obiettivo preciso. La data del rientro…

La tegola più grossa per il Milan in queste ultime settimane è sicuramente rappresentata dall’infortunio di Mike Maignan in Nazionale. Il portierone ha avvertito un forte fastidio al polpaccio durante la gara contro l’Austria, e i conseguenti esami strumentali hanno confermato il pesante infortunio. Circa tre settimane di stop per Mike, che è tornato ieri a Milanello per la riabilitazione.

Salterà diverse partire, tra l’altro alcune molto importanti, come il big match contro la Juventus in campionato e la doppia sfida di Champions League contro il Chelsea. Al suo posto Ciprian Tatarusanu, un estremo difensore dalla grande esperienza, ma che comunque non vanta le stesse prerogative di Mike Maignan. Il Milan dovrà stringere i denti e allo stesso tempo concedere la giusta fiducia al sostituto.

Il francese proseguirà le terapie a Milanello giornalmente nel frattempo. Dalla seduta di ieri si è comunque potuta fare una previsione precisa. Maignan salterà sicuramente la prossime due di campionato contro Empoli e Juventus, le sfide di Champions contro il Chelsea, e la gara contro il Verona del 16 ottobre. L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che Magic Mike potrebbe tornare a presidiare i pali della porta rossonera il 22 ottobre nella sfida di campionato contro il Monza.

La gara casalinga, valida per l’undicesima giornata di Serie A, è dunque ad oggi la data prefissata per il rientro di Maignan.