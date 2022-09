Milan-Chelsea sarà la sua ultima volta a San Siro: “Non ci tornerò più”

Parole di addio da parte del calciatore, che sembra ormai sicuro di non poter più mettere piede nello stadio di San Siro.

La prossima settimana ripartiranno le gare di Champions League. Per il Milan dunque si tratterà di impegni vitali per provare a passare il turno della fase a gironi.

Nel giro di una settimana i rossoneri sfideranno due volte il Chelsea. Il 5 ottobre trasferta a Londra per la squadra di mister Pioli, mentre l’11 dello stesso mese saranno i Blues a volare a San Siro per il match immediato di ritorno.

Il Milan in quella occasione, oltre a provare a battere i rivali diretti, ritroverà una vecchia e amatissima conoscenza. Thiago Silva, difensore brasiliano ed ex rossonero, farà il suo ritorno al Meazza dopo molti anni.

Thiago Silva torna a San Siro dopo tanti anni: “Bei momenti nel Milan”

Proprio Thiago Silva, a margine del match giocato ieri a Parigi con la Nazionale brasiliana, ha parlato della gara tra Milan e Chelsea che lo vedrà protagonista a breve.

“Sarà un match importante, una bella giornata per me perché sono 12 anni che non torno a San Siro. Voglio approfittare al massimo di questo momento, anche perché dopo a San Siro rischio di tornarci più. Sarà l’ultima volta, è triste per me. Ho passato dei bei momenti lì e voglio approfittarne”.

In realtà sono dieci anni che Thiago Silva non gioca al Meazza, ovvero da quando indossò l’ultima volta la maglia del Milan, nella stagione 2011-2012 prima del trasferimento al PSG. Oggi è ancora un perno della difesa del Chelsea, a 38 anni da poco compiuti.

Possibile che dopo il Mondiale con il Brasile e l’ultimo anno di contratto con il Chelsea, Thiago decida o di smettere col calcio giocato o di tornare in patria per chiudere lì la carriera. Il forte difensore ha giocato nel Milan dal 2009 al 2012, vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa italiana.