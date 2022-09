Milan, hai fatto un colpaccio: è fra i migliori al mondo

In Inghilterra lo considerano fra i migliori del suo anno. Il club rossonero si era mosso bene e lo ha fatto firmare in estate

Che il Milan stia investendo bene in chiave futura è sotto gli occhi di tutti e, se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, anche dall’Inghilterra arriva un’altra prova dell’ottimo lavoro della società sui giovani.

Uno degli ultimi colpi in prospettiva del club rossonero, e appunto di Maldini e Massara, è stato l’arrivo del 17enne centrocampista polacco Dariusz Stalmach. The Guardian ha diramato oggi una lista dei migliori 60 calciatori classe 2005 e il talento che ora milita nella Primavera del Milan è presente fra questi. Il focus racconta del suo debutto a 15 anni con la maglia del Gornik Zabrze e della sua fortuna di avere avuto Lukas Podolski come compagno di squadra.

Next Generation 2022: 60 of the best young talents in world football https://t.co/VAuVOzBMyU — The Guardian (@guardian) September 28, 2022

The Guardian, i migliori 2005 al mondo: c’è Stalmach

Dopo 20 partite in Ekstralasa ad agosto i rossoneri lo hanno prelevato per 500mila euro, assicurandosi uno dei migliori prospetti della sua età. Centrocampista versatile, abile come play ma con un ottimo dribbling, e soprattutto dalle grandi ambizioni, dato che lui stesso aveva affermato: “Inizierò in Primavera, ma spera di unirmi alla Prima Squadra entro la fine della stagione”. Il Milan aveva bruciato la concorrenza di Juventus e Roma per arrivare alla sua firma

Interessante notare che nella lista del Guardian figurano anche tre giocatori provenienti dall’Italia. Si tratta di Widson Amey, difensore del Bologna, Aaron Ciammaglichella centrocampista del Torino e Marco Delle Monache, attaccante che milita in Serie C con il Pescara.