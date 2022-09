Calciomercato Milan, opportunità dal Liverpool: colpo a zero

Importante occasione di mercato per il Milan. Aggiudicarsi il giocatore a parametro zero sarebbe un vero affare! Maldini e Massara possono pensarci…

La partenza di Franck Kessie dal Milan ha lasciato un grosso buco nella mediana di Stefano Pioli. L’ivoriano ha fatto una scelta ambiziosa e certamente legata ad un fattore economico. Il Barcellona è adesso la sua nuova casa, anche se non sta affatto trovando lo spazio sperato. Quanto al Milan, ha provato a sopperire all’assenza di Franck ricercando un profilo giovane e dai costi sostenibili.

Difficile trovare un calciatore dalle stesse o simili caratteristiche di Kessie. Un mediano muscolare capace di redimere al meglio le redini del reparto di centrocampo. Fase difensiva e offensiva quasi sempre impeccabili, e anche un buon fiuto per il gol. In estate è tornato a Milanello Tommaso Pobega, uno che per alcune prerogative potrebbe avvicinarsi all’ivoriano.

Ma i tifosi, almeno per il momento, non reputano l’azzurro completamente all’altezza. In più, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno pescato dalla Bundesliga un ottimo prospetto. Aster Vranckx è arrivato in prestito dal Wolfsburg, e in base alle sue prestazioni potrà essere riscattato a giugno per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Il belga classe 2001 è ancora sconosciuto in Serie A e non se ne conoscono le vere potenzialità. Solo un’apparizione, tra l’altro molto positiva, sino a questo punto della stagione.

Ma Maldini e Massara potrebbero approfittare di una grossa occasione di mercato a breve per trovare un mediano alla Kessie, con tanta esperienza internazionale e qualità da vendere.

Milan, idea dalla Premier per la mediana: può arrivare a zero

Il Liverpool è pronto a disfarsi di Naby Keita, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto a giugno prossimo. Non c’è traccia di rinnovo, con le parti che non stanno nemmeno discutendo il prolungamento. Appare chiaro che il guineano lascerà Liverpool a parametro zero, e con il suo entourage è già alla ricerca di una nuova dimora. Keita è un centrocampista tutto fisico e tecnica, mediano di un centrocampo a due come ruolo naturale.

Le sue caratteristiche gli permettono anche di giocare in una posizione più avanzata e offensiva, come quella del trequartista. Insomma, caratteristiche tecnico-tattiche che fanno tanto pensare al Kessie rossonero. Il Milan potrebbe tentare la stessa operazione imbastita per Divock Origi sempre dal Liverpool. Keita era stato acquistato dai Reds per la spropositata cifra di 60 milioni di euro. Al Lipsia si era affermato come uno dei migliori centrocampisti d’Europa.

Al Liverpool lo spazio per lui si è ridotto, e adesso il suo valore di mercato è sprofondato a 25 milioni di euro. Il Milan potrebbe aggiudicarselo a zero, ma chiaramente ci sarebbe da discutere i costi d’ingaggio. Keita guadagna attualmente 7 milioni di euro a stagione. C’è la sensazione che in qualsiasi club si trasferisca debba accettare un’offerta nettamente al ribasso. Stefano Pioli potrebbe fornirgli una seconda possibilità, con il Milan a fargli da trampolino di lancio per ritornare sulla scena.

Ha ancora 26 anni il guineano e ancora tanto tempo per esprimere le sue doti. Capiremo presto se Maldini e Massara prenderanno in considerazione tale idea.