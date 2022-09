C’è Shevchenko, il tifoso milanista si emoziona: l’abbraccio è commovente – VIDEO

L’incontro davvero emozionante tra un tifoso milanista ed Andriy Shevchenko, una delle bandiere del Milan del passato.

Moltissimi tifosi rossoneri, soprattutto quelli che sono cresciuti e hanno frequentato gli stadi già da fine anni ’90, devono tanto ad Andriy Shevchenko.

Il campione ucraino è stato l’eroe di moltissime battaglie in maglia Milan. Dagli splendidi gol in Serie A, fino alla celebre notte di Manchester che ha regalato la vittoria della Champions League contro la Juventus.

Per questo motivo ogni volta che Sheva rispunta dalle parti di Milano è sempre una gioia. Come testimonia un video su Tik Tok pubblicato proprio dal Milan, relativo all’incontro che l’ucraino ha avuto con alcuni tifosi. Il tutto all’interno di un evento di beneficienza tenutosi lo scorso 21 settembre a Casa Milan.

In particolare il video si concentra sulle emozioni di un tifosissimo rossonero, giunto nella sede del Milan per farsi autografare la maglia da Shevchenko. Alla vista dell’ex attaccante, il tifoso in questione impazzisce: “Per i gol nel derby, per il rigore di Manchester, per tutto quanto. Grazie Andriy, grazie di esistere“.

Un momento dolce ed emozionante, che la maggior parte dei tifosi del Milan approveranno. Ad anni di distanza Sheva resta un mito intoccabile, che fa tornare alla memoria alcune delle più grandi soddisfazioni della storia recente rossonera.