Empoli-Milan, stop pesante: altro guaio muscolare

Empoli-Milan perde un altro protagonista: il giocatore si è fermato in nazionale per un guaio muscolare. Ecco cosa è successo

La lista degli infortunati in casa Milan è davvero lunga. Sono ormai giorni che vi raccontiamo la situazione legata alla squadra rossonera: la settimana, però, si è aperta con il rientro in gruppo di Davide Calabria. Ieri, invece, è toccato a Sandro Tonali.

In giornata sono arrivate le parziali buone notizie relative ad Ante Rebic, che domani potrebbe finalmente allenarsi totalmente con il gruppo. Ci sarà, invece, da aspettare per Origi, che verosimilmente sarà out contro l’Empoli al pari di Theo Hernandez, Mike Maignan, Florenzi e Zlatan Ibrahimovic.

La pausa delle nazionali non ha fatto per nulla bene alle squadre che hanno perso diversi calciatori. Il Milan è stato davvero sfortunato ma anche l’Inter, ad esempio, deve fare i conti con la tegola relativa a Marcelo Brozovic.

Empoli-Milan, guaio per Zanetti: stop per un titolarissimo

Guardando ad Empoli-Milan, va sottolineato un altro pesante stop. Stavolta a farlo registrare è la squadra toscana: Zanetti per la delicata sfida contro i rossoneri non potrà contare su uno dei titolari. In Nazionale, con la sua Albania, si è fermato Ardian Ismajli. Il centrale difensivo, come è possibile legge su La Nazione, è stato costretto ad uscire in barella a causa di un guaio muscolare alla coscia.

Il giocatore ha già gatto rientrato ad Empoli. Si è in attesa che l’edema alla coscia si riassorbi per sottoporsi ai controlli del caso. Contro il Milan – si legge – la sua assenza è certa ma c’è il timore che si tratti di una lesione importante, che lo fermerebbe per diverse settimane. E’ aperta ufficialmente la caccia ad un’alternativa: il nome più probabile appare essere quello di Koni De Winter.