Milan disposto a tutto: Maldini vuole il centrocampista

Il Milan proverà in tutti i modi a superare la concorrenza per acquistare il calciatore, già cercato nel recente passato.

Occhi e fari puntati sulle occasioni di calciomercato che il 2023 presenterà. Il Milan sta osservando alcuni calciatori internazionali che possono lasciare low-cost o addirittura a parametro zero i rispettivi club.

Un rinforzo importante per il proprio centrocampo potrebbe arrivare proprio dalla lista svincolati. Il Milan ha messo nel mirino un calciatore di spessore e di talento che con ogni probabilità lascerà la sua squadra per scadenza di contratto.

Stiamo parlando di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo in forza al Real Madrid. Un profilo molto stimato da Carlo Ancelotti, ma che non sta ottenendo molto spazio nella formazione titolare dei ‘blancos’.

Ceballos ha deciso: si svincola! Ma occhio all’insidia spagnola

Il classe ’96 Ceballos è un mediano dalle grandi qualità tecniche. Ha giocato diversi anni in Premier League, con la maglia dell’Arsenal. Inoltre è stato accostato spesso al Milan nel recente passato, senza mai però approdarvi realmente.

Secondo El Nacional, la prossima estate potrebbe essere quella giusta per il trasferimento di Ceballos in rossonero. Il centrocampista piace molto a Paolo Maldini che non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Un colpaccio a costo zero, sulla falsa riga dei colpi low-cost vincenti di Giroud, Kalulu e Origi.

Il cruccio però si chiama Betis Siviglia. Ovvero la squadra in cui Dani Ceballos è cresciuto calcisticamente, prima di approdare al Madrid. Nei giorni scorsi in Spagna si parlava di Betis in pole per il suo futuro ingaggio low-cost. Ma il Milan venderà cara la pelle e starebbe già preparando l’assalto al suo entourage.