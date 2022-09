Sky – Empoli-Milan, novità a centrocampo: Pioli prepara la sorpresa

Sky Sport fornisce le ultime news di formazione in vista di Empoli-Milan. Stefano Pioli è pronto a stupire i tifosi con un cambio inaspettato!

Tra due giorni, finalmente, il Milan tornerà in campo! La sosta per le Nazionali è stata intensa e travagliata. Qualche infortunio di troppo ha acceso degli importanti campanelli d’allarme, ed è ormai risaputo che il Diavolo si presenterà ad Empoli orfano di Theo Hernandez e Mike Maignan. Hanno invece recuperato Sandro Tonali e Davide Calabria, mentre è ancora in forse la presenza di Ante Rebic.

Sky Sport ha fornito le ultimissime novità di formazione in vista della trasferta toscana. Stefano Pioli sembra pronto a qualche cambio importante, oltre a quelli obbligati per sostituire gli indisponibili Theo e Mike. Peppe Di Stefano, direttamente da Milanello, ha elencato quelle dovrebbero essere le scelte del mister rossonero. In particolare, Pioli potrebbe sorprendere tutti con una particolare scelta per la sua mediana.

Milan, fuori Bennacer: ecco chi lo sostituisce

Secondo le news di Sky Sport ci sarà ovviamente Ciprian Tatarusanu a sostituire sabato sera Mike Maignan. In difesa, è ormai certa la titolarità di Davide Calabria sulla fascia destra. Al centro del reparto arretrato spazio a Pierre Kalulu e ad uno tra Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Per la fascia sinistra, al posto di Theo Hernandez Pioli sembra aver scelto il sostituto naturale e quindi Fodé Ballo-Touré. Si spera che il francese possa sorprendere in positivo e quindi meritare il posto di vice Theo anche per il futuro.

Andiamo alla mediana. Peppe di Stefano fa sapere che ci sono pochi dubbi sulla partenza dal 1′ minuto di Sandro Tonali. Il rossonero ha ormai recuperato e potrà tornare a guidare il reparto. Al suo fianco? Non Bennacer, riporta il giornalista. Al momento il favorito alla maglia da titolare è Tommaso Pobega. Una coppia tutta azzurra quindi, e che i tifosi sono curiosi di vedere insieme da un pezzo. L’algerino è favorito ad un posto in panchina dato che ha giocato entrambi gli impegni con la sua Nazionale ed è tornato da poco a Milanello.

Sulla trequarti torna invece Leao sulla sinistra; il solito De Ketelaere sotto punta; Messias favorito al momento su Saelemaekers. Centravanti in solitaria? Ovviamente Olivier Giroud, galvanizzato dalla rete in Nazionale e dal calore dei tifosi francesi che lo vogliono al Mondiale in Qatar!