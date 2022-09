Empoli-Milan, forfait dell’ultimo minuto: altro guaio per Pioli

Possibile assenza dell’ultima ora in casa Milan per il match di domani sera in casa dell’Empoli. Il giocatore non è al meglio.

Ultime notizie non confortanti per il Milan in vista della partita di domani contro l’Empoli. La squadra rossonera, guidata da Stefano Pioli, potrebbe fare a meno di un titolare.

Si tratta di uno di quei calciatori ancora acciaccati dopo Milan-Napoli, che sembrava però aver recuperato la forma e la titolarità in queste settimane di stop dei campionati.

Invece Davide Calabria resta in forte dubbio. Il terzino e capitano del Milan secondo Sky Sport non sarebbe ancora al 100% dopo lo stop muscolare subito due domeniche fa.

Calabria non ancora al top: Pioli cambia così la difesa

Dunque secondo le ultime indiscrezioni da Milanello, non è da escludere affatto che Calabria non sia della partita domani ad Empoli. Il terzino non verrebbe rischiato, per averlo così al meglio per le future sfide settimanali a Chelsea e Juventus.

Al posto di Calabria, mister Pioli starebbe pensando di far traslocare Pierre Kalulu. Il difensore francese, ormai centrale a tutti gli effetti, tornerebbe per una notte nel suo ruolo originale di laterale destro. Quello che ancora oggi occupa nella Nazionale Under 21 transalpina.

A questo punto cambierebbe l’economia della linea difensiva del Milan. Kalulu a destra, Kjaer e Tomori centrali e Ballo-Touré largo a sinistra. Non ha grosse chance da titolare Sergino Dest, rientrato solo ieri in giornata dopo gli impegni con la Nazionale degli USA.