Empoli-Milan, i convocati di Pioli: ufficiale il suo rientro

Ecco la lista dei calciatori che sono partiti poco fa da Milanello in direzione Empoli, per la trasferta di questa sera in Toscana.

Alle ore 20:45 il Milan scenderà in campo ad Empoli. Dopo le due settimane di sosta per le nazionali, torna dunque il campionato di Serie A nel vivo.

Per i rossoneri non sarà una trasferta semplice. Sia perché l’Empoli è squadra ostica soprattutto tra le mura amiche del Castellani. Sia per i diversi assenti nelle fila milaniste, tra infortuni recenti e quelli più longevi.

L’ultimo forfait è quello di Junior Messias. Risentimento muscolare dell’ultima ora per il brasiliano, ancora tutto da valutare. Ma per ogni precauzione Pioli ha scelto di non portarlo ad Empoli.

La lista dei convocati del Milan: riecco Rebic

Messias dunque fuori per infortunio last-minute. Non sono partiti col gruppo neanche i calciatori attualmente ai box, come Maignan, Theo Hernandez ed Origi, oltre ai lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic.

Presenti in rosa invece sia Davide Calabria, anche se non è ancora al top della condizione, ma soprattutto il ritorno di Ante Rebic. Il croato è fuori dal 29 agosto scorso per i problemi muscolari alla schiena. La sosta ha permesso a Rebic di recuperare: sarà disponibile a gara in corso.

Questi i 25 convocati di mister Pioli per Empoli-Milan:

PORTIERI: Mirante, Tatarusanu, Jungdal;

DIFENSORI: Calabria, Thiaw, Kjaer, Gabbia, Tomori, Kalulu, Dest, Ballo-Touré;

CENTROCAMPISTI: Krunic, Pobega, Vranckx, Tonali, Adli, Bennacer, Diaz, Bakayoko;

ATTACCANTI: Rebic, Saelemaekers, Lazetic, Giroud, Leao, De Ketelaere.