Empoli-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Il Milan torna in campo in Serie A contro l’Empoli per l’8.a giornata di campionato. Si gioca stasera al Castellani alle 20.45. Le indicazioni su dove seguire il match in streaming e in diretta tv

Archiviata non senza patemi la pausa per le Nazionali, il Milan torna in campo in Serie A nell’insidiosa trasferta di Empoli, in programma stasera alle 20.45 per l’8.a giornata di campionato.

Discreta emergenza per Pioli in vista della sfida del Castellani e per i successivi match con Chelsea e Juventus. L’allenatore rossonero, infatti, non può disporre degli infortunati Maignan, Hernandez e anche di Junior Messias. Quest’ultimo non è stato convocato per un risentimento al polpaccio, accusato durante l’allenamento del venerdì. I tre si aggiungono a Origi mentre Rebic torna

Scelte di formazione dunque obbligate con Tatarusanu e Ballo Toure al posto di Mike e Theo e Saelemaekers titolare a destra. Anche Calabria non è al meglio con Dest che si candida a una maglia da titolare. In mediana Pobega dovrebbe sostituire Bennacer mentre in avanti, Leao si riprende il posto a sinistra dopo la squalifica. Sarà lui con De Ketelaere a supportare l’insostituibile Giroud.

Nell’Empoli, Zanetti potrebbe schierare da titolare Marco Pjaca dietro le due punte Lammers e Satriano. Sulla sinistra confermato Parisi, possibile obiettivo di mercato del Milan.

Empoli-Milan, dove vedere la partita