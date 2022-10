Leao, la lista cresce: nuova pretendente di lusso

In Spagna lanciano indiscrezioni importanti su Rafael Leao! Non ci sono solo le inglesi su di lui, un’altra big europea è pronta farsi avanti. I tifosi tremano!

Rafael Leao è il personaggio più discusso del momento. Da elemento imprescindibile per la rosa di Stefano Pioli è diventato motivo di preoccupazione e ansia per i tanti tifosi. Il motivo è semplice e fa capo al suo rinnovo di contratto. Il Milan sta tentando in tutti i modi di ottenere il prolungamento, con anche il giocatore che ha la volontà di rimanere. Ma sono le altissime pretese a spaventare il club AC Milan e tutto l’ambiente.

Nel frattempo, come ormai risaputo, non mancano le squadre interessate al portoghese. Anzi, Rafa ha addosso gli occhi dei più grandi club d’Europa. Come si fa a non sentirsi preoccupati? Il Chelsea, che a fine estate aveva tentato l’assalto, è pronto a tornare all’attacco già a gennaio. Soprattutto se il rinnovo non si sarà ancora concretizzato. L’altra big sulle sue tracce è il Manchester City, con Guardiola totalmente stregato da Rafa.

Ma non soltanto. Dalla Spagna affermano che la lista delle pretendenti è più lunga. C’è una new entry!

Leao nel mirino dell’Europa: anche la tedesca fa sul serio

Fichajes.net, noto tabloid spagnolo, fa sapere che Real Madrid e Paris Saint Germain non hanno distolto la loro attenzione da Rafael Leao. Stanno continuando a monitorare in maniera silenziosa il suo percorso, e c’è la netta sensazione che il Mondiale potrà essere decisivo in tal senso. Se Rafa dovesse condurre la competizione al massimo, è inevitabile che la pressione dei club aumenti.

Ma non solo inglesi, spagnole e francesi. Come nella più classica delle barzellette manca la tedesca. Ed effettivamente fichajes.net fa sapere che anche il Bayern Monaco si è messo in fila per Rafael Leao. Un interesse di vecchia data, certo, ma poi scomparso per diverso tempo. Adesso, però, i bavaresi sono pronti a tornare all’assalto. Negelsmann vorrebbe un giocatore di assoluto valore ad interscambiarsi con Leroy Sanè. Chi meglio di Leao?

Senza rinnovo in mano, il Milan non potrà difendersi a lungo dalle sortite delle big europee.