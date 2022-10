Diretta Live Empoli-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita dell’ottava giornata della Serie A 2022/2023.

Terminata la sosta per le nazionali, i campionati tornano in azione e stasera allo stadio Carlo Castellani si gioca Empoli-Milan. I campioni d’Italia vogliono ripartire con una vittoria, per riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Napoli. Da non sottovalutare i padroni di casa.

Empoli-Milan: cronaca e risultato in tempo reale

1′ – Si parte allo stadio Castellani!

Alle 20:45 l’arbitro Aureliano fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali della partita

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca; Satriano, Lammers. A disp.: Perisan, Ujkani; Cacace, Ebuehi, Guarino, Walukiewicz; Baldanzi, Bandinelli, Degli Innocenti, Fazzini, Marin; Bajrami, Cambiaghi, Destro, Ekong. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Krunić, Pobega, Vranckx; Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Aureliano di Bologna.