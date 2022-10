Milan, la conferma della Gazzetta: a gennaio assalto al talento

Anche la Gazzetta dello Sport conferma le ultime indiscrezioni di mercato! Il Milan vuole tentare l’assalto al giocatore già a gennaio… Strategia chiara!

Se c’è un giocatore che da tempo stuzzica i desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara quello è Jakub Kiwior. Un astro nascente del calcio europeo, che si è messo in mostra soprattutto nell’ultima stagione. In quella attuale da poco cominciata, il 22enne sta confermando le notevolissime doti, ricevendo anche la chiamata dalla sua Nazionale Maggiore.

Si è ritrovato in poco tempo al fianco del gigante Lewandowski Jakub Kiwior, ricevendo i suoi migliori complimenti. Le parole del centravanti del Barcellona sul centrale dello Spezia hanno fatto il giro del mondo. Kiwior ha un futuro luminoso davanti a sè. Difensore centrale, mediano e all’esigenza anche terzino sinistro.

Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno messo nel mirino da tempo, e da Varsavia è addirittura giunta voce di un accordo già trovato con lo Spezia. Il Milan avrebbe il giocatore in pugno. Nessuna conferma dall’Italia su tale indiscrezione, anche se oggi la Gazzetta dello Sport ha speso delle parole chiare sulla questione.

Milan, Kiwior a gennaio: no al West Ham

La Gazzetta, nella sua edizione odierna, ha dedicato una bella pagina a Jakub Kiwior, elogiandone la crescita e lo sviluppo celeri. In estate lo Spezia aveva fatto grande muro ad un’offerta davvero allettante del West Ham per il giovane polacco, mentre il Milan aveva solo fatto dei concreti sondaggi. Gennaio potrebbe però essere il periodo giusto.

Ad oggi, pare che Kiwior sia valutato dai liguri 18 milioni di euro. Un investimento possibile e non troppo esoso per il nuovo di Milan di RedBird, anche se la partecipazione ai Mondiali del 22enne potrebbe aumentare il suo valore. Intanto La Gazzetta ne è sicura: Maldini e Massara vogliono fare un tentativo anticipato in inverno per prelevare Jakub dallo Spezia e regalargli un ruolo in un club di primo livello. Non proprio la conferma di quanto trapelato dalla Polonia, ma le intenzioni dei rossoneri appaiono chiarissime!