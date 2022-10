ML – Empoli-Milan: tegola per Pioli, nuovo stop

Nuovo infortunio per il Milan. Stefano Pioli, a poche ore dalla trasferta di Empoli, perde un altro calciatore. Sarà out per l’ottava giornata di Serie A

Non si fermano i guai in casa Milan. Prima della partenza per Empoli si registra un nuovo infortunio per la squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri – come raccolto da MilanLive.it – non potranno disporre di Junior Messias. Il brasiliano si è fermato per un risentimento muscolare al polpaccio destro.

Per l’ex Crotone un problema di lieve entità che non dovrebbe portarlo fuori dai campi per molto tempo. Le sue condizioni chiaramente verranno monitorate giorno per giorno in vista dei prossimi impegni, a partire da quello di Londra contro il Chelsea.

Milan, ad Empoli tocca a Saelemaekers

Nel frattempo, Stefano Pioli si affiderà ad Alexis Saelemaekers, che ha dimostrato di vedere la porta. Sono due, in due match, i gol in Champions League. Ora servirà sbloccarsi anche in campionato.

Sarà dunque il belga a giocare dal primo minuto. A partita in corso, il tecnico potrebbe affidarsi a Rade Krunic, il vero jolly del Milan, ma anche a Sergino Dest, che già col Barcellona ha giocato più avanzato. Un’ultima possibilità è rappresentata da Adli, che ha dimostrato di potersi destreggiare anche sull’esterno, come fatto in alcune partite, in cui è stato chiamato in causa dal tecnico rossonero.