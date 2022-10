ML – Infortunati Milan, brutto guaio per Saelemaekers: la situazione

Ecco le ultime sugli infortunati in casa Milan dopo la partita vinta ad Empoli, con ben tre calciatori usciti malconci anzitempo.

L’ottimo momento a livello di risultati, con la vittoria di oggi a Empoli, non collima per il Milan con il triste periodo per quanto riguarda gli infortuni.

Anche oggi al Castellani il Milan ha subito ben tre perdite in tal senso. Tre calciatori usciti anzitempo dal campo per rispettivi infortuni, che destano evidenti preoccupazioni.

Nel primo tempo hanno dato forfait Alexis Saelemaekers e Davide Calabria, quest’ultimo già non al meglio della condizione. Mentre a metà ripresa è stato Simon Kjaer ad ammainare bandiera bianca.

Stop al ginocchio per Saelemaekers, stesso infortuni per Kjaer e Calabria

Secondo informazioni strappate dalla nostra redazione dopo la fine del match di Empoli, Saelemaekers avrebbe subito una distorsione al ginocchio. Ovviamente andrà valutata bene ed approfonditamente l’entità del problema, ma di certo l’esterno belga fa temere un brutto infortunio.

Guaio doppio per Pioli, che sulla corsia di destra aveva già perso Junior Messias alla vigilia di questa trasferta, anche lui fermo per un problema muscolare.

Muscoli k.o. anche per Calabria e Kjaer. I due difensori usciti prima del tempo hanno subito lo stesso stop: risentimento al flessore della coscia destra. Entrambi i casi da approfondire, con il Milan che spera non si tratta di lesione per non perdere i due titolari per troppo tempo.

Sarà una domenica di visite mediche e controlli approfonditi dalle parti di Milanello.