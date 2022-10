Milan, Caressa non ha dubbi: “Lui e altri due alzano il livello della Serie A”

Il giornalista di Sky ha commentato la giornata di campionato in corsa e ha fatto tre nomi su tutti: fra questi c’è il milanista

L’ottava giornata di Serie A si sta ancora disputando ma ha già dato verdetti importanti e soprattutto fatto vedere giocate incredibili. Non è cambiato molto rispetto alle scorse settimane e ad imporsi sono sempre i soliti profili.

Nella giornata di ieri il Milan ha vinto ad Empoli e il migliore in campo è stato ancora una volta Rafael Leao. Il portoghese è apparso ancora una volta inarrestabile e ha offerto giocate importanti nell’arco di tutti i novanta minuti. Il gioiello è arrivato poi nel finale con la cavalcato verso la porta di vicario e il pallonetto che è valso la rete dell’1-4.

Oggi Fabio Caressa a Sky Sport ha elogiato nuovamente l’attaccante rossonero, ma non solo lui. Queste le sue parole: “Ci sono dei giocatori che stanno alzando il livello del nostro campionato e ne cito tre: Leao, Kvaratskhelia e Milinkovic Savic, il quale secondo me, dopo De Bruyne, è il miglior centrocampista in circolazione”.

Il giornalista ha fatto questo podio anche in base alle sfide giocate in questo turno, con il georgiano del Napoli e il biancoceleste che sono stati ancora protagonisti e decisivi con dei gol per le loro squadre. Milan, Napoli e Lazio continuano a volare in campionato grazie ai loro top player, e Leao continua a raccogliere elogi dagli addetti ai lavori. Oggi infatti sono arrivate altre belle parole da Lele Adani, che ha definito l’ex Lille “il migliore per distacco in Serie A”.