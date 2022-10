Calabria: “Starò vicino al mio Milan, non avrei mai voluto affrontare questo stop”

Calabria su Instagram ha pubblicato una storia dopo l’ultimo infortunio serio subito.

La recente partita del Milan contro l’Empoli non ha lasciato in eredità solo tre punti, ma anche tre infortuni. Stefano Pioli ha perso Davide Calabria, Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers.

Il capitano rossonero ha accusato un problema muscolare serio, nello specifico una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Dovrebbero servire circa tre mesi prima di poter tornare in campo. Pioli sulla corsia destra aveva già perso Alessandro Florenzi e adesso si trova con altre mancanze sia in difesa che nel reparto offensivo.

Calabria ha ricevuto tanti messaggi dai tifosi del Milan sui social network e ha pubblicato una storia Instagram con le seguenti parole: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto e stima che sto ricevendo in queste ore. Uno stop che non avrei mai voluto affrontare e che mi terrà lontano dai campi per qualche tempo. Starò vicino al mio Milan e ai miei compagni quando più possibile in questo periodo”.

Non possiamo che augurare a Davide di guarire al più presto per tornare a indossare la sua fascia e ad aiutare la squadra. Ti aspettiamo, capitano!