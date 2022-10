Castillejo scherza con Ibrahimovic: “Ti ho fatto vincere uno Scudetto”

Castillejo ha scritto un messaggio di auguri ironico a Ibrahimovic: ha fatto riferimento allo Scudetto vinto insieme al Milan.

Quello di oggi è un giorno importante per Zlatan Ibrahimovic, che compie 41 anni. Nonostante l’età avanzata, la sua voglia di continuare a giocare a calcio è sempre altissima.

L’attaccante del Milan sta lavorando quotidianamente per recuperare dall’ultimo infortunio al ginocchio sinistro. L’operazione fatta dopo la vittoria dello Scudetto comporta tanti mesi per la guarigione e il ritorno in campo è previsto solo per il 2023.

Intanto Ibrahimovic nella giornata odierna ha ricevuto tantissimi auguri per il suo compleanno. Non sono mancati quelli degli attuali compagni di squadra e anche quelli di qualche ex. Tra questi c’è Samuel Castillejo, con il quale ha condiviso due anni e mezzo in rossonero.

L’esterno offensivo spagnolo, trasferitosi al Valencia di Gennaro Gattuso in estate, ha pubblicato una storia Instagram con un messaggio a Ibrahimovic: “Tanti auguri legend. Ti ho fatto vincere uno Scudetto…folle”. La foto messa da Castillejo è quella dei festeggiamenti dello Scudetto, un momento molto bello che i due hanno condiviso al termine della scorsa stagione. I rapporti sono rimasti molto buoni.