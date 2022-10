Il Milan fa sul serio: l’offerta per il sì di Leao

Il Milan è pronto a fare sul serio: offerta da 6-7 milioni di euro netti a stagione sul tavolo. La trattativa entra finalmente nel vivo

E’ Rafael Leao al centro dell’attenzione. Il portoghese continua a monopolizzare le pagine dei giornali dedicate al Milan. L’attaccante anche contro l‘Empoli è stato decisivo.

Il classe 1999 è ormai il leader tecnico riconosciuto della squadra di Stefano Pioli. I compagni, nei momenti di difficoltà, lo cercano, si appoggiano a lui, sapendo che prima o poi troverà la soluzione migliore.

E’ successo al Castellani, quando ha ricevuto la palla che scottava come non mai, quella dopo il pareggio di Bajrami. E’ stato Leao a lanciare per la testa di Rade Krunic, che ha servito poi l’assist per Ballo-Toure. Senza dimenticare che prima era stato decisivo con il passaggio vincente per Rebic e nel finale si è messo in proprio realizzando il gol del 3 a 1.

Leao è un campione. Oggi è forse il miglior giocatore di tutta la Serie A. Nessuno fa la differenza come il portoghese. Il Milan ne è consapevole e sta lavorando per blindarlo. Un futuro senza il classe 1999 sarebbe inammissibile.

Milan, l’offerta sul tavolo di Leao: i rossoneri forzano la mano

Serve uno sforzo importante, serve che Gerry Cardinale – come più volte detto – alzi l’asticelle. Mercoledì a Stanford Bridge Leao avrà di fronte la squadra che più l’ha voluto. Nessuna offerta ufficiale ma i londinesi avevano fatto capire di essere pronti a mettere sul piatto 70-80 milioni di euro. Troppo pochi per Maldini, che ha rispedito al mittente ogni tipo di corteggiamento per il suo gioiello.

Il dirigente rossonero si è detto fiducioso in merito al prolungamento di Leao ma è evidente che di fronte ad offerta da 100/150 milioni di euro tutto diventa complicato. Il Milan è comunque pronto a mettere sul piatto la proposta giusta: secondo quanto riportato dal Corriere, il Diavolo proverà a forzare la mano con un’offerta da 6-7 milioni di euro netti a stagione. Tanti soldi che faranno capire se davvero Leao avrà voglia di proseguire con il Milan o meno.