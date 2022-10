Makkelie arbitro Chelsea-Milan: c’è un precedente

Scelto il direttore di gara per Chelsea-Milan di Champions League. L’unico incrocio con i rossoneri non fa ben sperare…

La UEFA poco fa ha comunicato le designazioni arbitrali per la giornata di Champions League che si consumerà tra il 4-5 ottobre prossimi, ovvero la terza della fase a gironi.

La sfida Chelsea-Milan, in programma mercoledì sera a Londra, sarà diretta dall’olandese Danny Makkelie. Un nome importante per quanto riguarda il panorama arbitrale internazionale.

Il Milan per il momento ha solo un incrocio ufficiale con Makkelie nella propria storia. Non certo una sfida da ricordare, che risale alla Champions League dello scorso anno.

Makkelie torna ad arbitrare il Milan: il precedente con il Liverpool

Makkelie ha diretto il Milan lo scorso anno, sempre nella fase a gironi di Champions. Il match fu quello giocato a San Siro contro i rivali del Liverpool, il 7 dicembre 2021.

Era l’ultima chiamata per la squadra di Pioli per cercare di trovare la qualificazione o agli ottavi di finale, o almeno per una ‘retrocessione’ in Europa League. Invece arrivò una sconfitta deleteria per 2-1.

Le reti di Salah ed Origi ribaltarono il vantaggio di Tomori. La direzione di Makkelie fu molto maschia e all’inglese, cosa che evidentemente favorì i Reds più abituati a determinati contrasti.

Il Milan protestò sul punteggio di 1-1 per un possibile rigore: spintone di Tsimikas su Kessie nell’are di rigore del Liverpool. Ma Makkelie, come detto dal giudizio permissivo, scelse di far proseguire lasciando l’amaro in bocca a Pioli e compagnia.