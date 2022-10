Tomori carica il Milan: “Col Chelsea possiamo vincere”

Tomori molto determinato in vista di Chelsea-Milan di Champions: per il difensore inglese sarà una partita da ex.

Archiviata la vittoriosa trasferta a Empoli, il Milan si concentra subito su quella a Londra. Torna la Champions League e nella terza giornata della fase a gironi i rossoneri sfidano il Chelsea.

Purtroppo la squadra di Stefano Pioli si presenta al big match con diverse assenze per infortunio, però l’obiettivo sarà quello di strappare un buon risultato. I campioni d’Italia giocano sempre per vincere e a Stamford Bridge l’obiettivo non cambierà.

Si tratterà di una partita speciale per Fikayo Tomori, che è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e che è arrivato dai Blues nel gennaio 2021. A Londra non ha ricevuto abbastanza fiducia, mentre a Milano si sta affermando come un ottimo difensore.

Tomori concentrato per Chelsea-Milan di Champions League

Intervistato da Sportmediaset, l’inglese ha così l’approccio del gruppo rossonero alla grande sfida di Champions League: “Il Chelsea è una grande squadra con giocatori forti. Noi siamo focalizzati sulla nostra partita, sappiamo che se giochiamo al nostro livello possiamo fare una buona prestazione e vincere la partita”.

Tomori viene interpellato anche sulle sue sensazioni in vista del ritorno a Londra da ex: “Sono emozionato e felice di tornare a Stamford Bridge per rivedere facce familiari. Voglio fare una buona prestazione per aiutare la squadra e portare i 3 punti a casa, questo è quello che voglio.”.