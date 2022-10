Londra si tinge di rossonero: che accoglienza per il Milan! – FOTO

Il Milan è volato a Londra per il match di domani in Champions League, la città britannica sembra elogiare così i campioni d’Italia.

Tutto pronto per il match più sentito dal Milan in questa fase di Champions League. La trasferta inglese contro il Chelsea, che si disputerà domani alle ore 21 a Stamford Bridge.

Da domani pomeriggio si prospetta che le strade di Londra inizieranno ad accogliere i tifosi rossoneri. Gruppi di supporter milanisti invaderanno le zone della capitale britannica tra striscioni, cori e vessilli.

Intanto arrivano testimonianze positive su come Londra si stia preparando all’arrivo del Milan ed alla partita di domani, un’accoglienza sicuramente degna di nota.

Il Boxpark di Wembley preso d’assalto dai rossoneri

In particolare fa da testimonianza il tweet di Peter Morgan, dirigente e direttore marketing del Milan. L’uomo si trova già a Londra e ha pubblicato una foto simbolica.

Ovvero cartelloni dedicati al Milan campione d’Italia, posti nella storica Wembley Way, la strada che da sempre conduce i tifosi al mitologico tempio del calcio inglese ed europeo.

Wembley Way è Rossonera ❤️🖤❤️🖤 pic.twitter.com/sZg6kJzUpI — Peter Morgan (@petedafeet) October 4, 2022

In quella zona si trova il BoxPark di Wembley, una sorta di edificio-arena costituito per gli incontri fra tifoserie. In questo caso stasera sarà teatro di una reunion dei supporter milanisti che sono già in città. Alle ore 19 locali (le 20 italiane) l’ex bandiera Alessandro Nesta incontrerà i suoi tifosi come testimonial della Champions League.

La speranza però è che non si registrino scontri e tensioni tra i tifosi del Milan e quelli ospitanti del Chelsea. Bensì che la bella gara di domani si tenga in un clima di reciproco rispetto.