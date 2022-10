ML – Chelsea-Milan, rifinitura in corso: due assenti, c’è Origi

Ultima giornata di allenamento a Milanello prima di Chelsea-Milan. Le ultimissime raccolte dalla nostra redazione! Sorprese di assenti e presenti!

I rossoneri si sono ritrovati stamattina a Milanello per effettuare l’allenamento di rifinitura in vista di Chelsea-Milan. Ultima seduta di lavoro, dunque, prima della sfida di domani. Stefano Pioli, come ormai risaputo, dovrà fare a meno di diversi giocatori a causa degli infortuni. Il mister osserverà oggi attentamente i suoi ragazzi per scegliere la migliore formazione da schierare domani sera allo Stamford Bridge.

Secondo le ultimissime da Milanello e raccolte da MilanLive.it, stamane Theo Hernandez e Junior Messias erano assenti. I due non si sono neanche allenati a differenza dei giorni scorsi. Ieri differenziato per entrambi, oggi Pioli gli ha probabilmente concesso un giorno di riposo data la sicura indisponibilità per il match di domani. Confermata invece la presenza in gruppo di Divock Origi. Come ieri, l’attaccante si è allenato stamane insieme al resto dei compagni.

Chelsea-Milan, i tre giovani si allenano con la prima squadra

Data la lunga lista di assenti, Stefano Pioli ha provato a cautelarsi richiamando con sé tre giovani della Primavera per l’allenamento di oggi. E quindi presenti oggi alla rifinitura in vista di Chelsea-Milan anche il difensore centrale Andrei Coubis, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro, Antonio Gala e il portiere Lapo Nava.