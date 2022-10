Stop in allenamento: Milan-Juve a rischio

Una buona e una brutta notizia in casa Juventus. Max Allegri potrebbe rinunciare al suo attaccante per qualche giorno, compreso il big match contro il Milan…

Stamane l’ambiente bianconero ha esultato di gioia per il ritorno alla Continassa di Federico Chiesa. L’attaccante azzurro è tornato ad allenarsi con i suoi compagni dopo ben nove mesi d’assenza per il grave infortunio. Non è certamente ancora pronto per tornare a giocare e competere, ma il suo rientro non è lontanissimo. Salterà le prossime importanti gare contro Maccabi e Milan. Potrebbe farcela per fine ottobre o inizio novembre.

Allo stesso tempo, però, Massimiliano Allegri ha perso a sorpresa un giocatore importantissimo. Parliamo di Arkadiusz Milik, fermatosi per un affaticamento muscolare. Il polacco ha oggi svolto un lavoro individuale in palestra e salterà di sicuro la gara casalinga di Champions League contro il Maccabi Haifa di domani sera. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, in vista anche del big match di campionato contro il Milan.

Non è chiaro se l’attaccante si sia infortunato durante il match contro il Bologna nell’ultima di campionato, ma Milik potrebbe non farcela a recuperare in così pochi giorni. Oggi Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle 15.00 e potrà dare novità interessanti sulle condizioni del suo attaccante. Ma già domani l’assenza di Arkadiusz sarà molto pesante. Il polacco ha dimostrato in poco tempo di essere un giocatore decisivo e determinante. Non solo gol, ma anche il giusto dialogo coi compagni in mezzo al campo.