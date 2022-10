Thiago Silva e Nesta si ritrovano: “Quante battaglie insieme” – FOTO

Il Milan è sbarcato a Londra per sfidare il Chelsea. Nel frattempo due leggende rossonere si sono ritrovate dopo molti anni.

Il Milan è a Londra. Domani sera alle ore 21 sfiderà il Chelsea nel match di Champions League, importantissimo per meritarsi il passaggio del turno dai gironi agli ottavi di finale.

In vista di questo sentito e prestigioso match, è avvenuto quest’oggi un incontro che farà commuovere moltissimi tifosi del Milan. Tra due ex bandiere della squadra rossonera.

Thiago Silva, attuale titolare della difesa del Chelsea, ha ritrovato il suo partner difensivo dei tempi dello Scudetto. Ovvero Alessandro Nesta, volato anche lui a Londra per commentare il match di domani sera.

Thiago e Nesta di nuovo insieme: vinsero lo Scudetto del 2011

I due difensori, storici ex milanisti, si sono dunque rivisti dopo diverso tempo a Londra. Thiago Silva, classe 1984, è ancora in campo, nonostante i 38 anni compiuti, con l’obiettivo di vincere l’ultimo Mondiale in Qatar.

Nesta invece ha lasciato il calcio giocato già da parecchio tempo. Avrebbe forse potuto continuare ancora qualche stagione, ma i tanti infortuni muscolari gli hanno fatto propendere per l’addio dopo l’esperienza al Montreal Impact.

Proprio Nesta ha celebrato l’incontro con l’amico Thiago, scrivendo parole molto sentite: “Grande giocatore, persona straordinaria…quante battaglie insieme amico!“

Nesta e Thiago Silva hanno giocato al centro della difesa del Milan dal 2009 al 2012. Insieme, come coppia titolare, hanno vinto lo Scudetto e la Supercoppa italiana nel 2011. Gli ultimi trofei di alto livello del club rossonero fino al titolo vinto lo scorso maggio.