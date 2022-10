Calciomercato Milan, il nuovo Gattuso: Maldini lo vuole

Anche Simeone ha messo gli occhi su uno degli obiettivi di mercato del Milan: l’Atletico Madrid è un rivale pericoloso.

Ci sono giocatori interessanti con contratti in scadenza a giugno 2023 ed è importante muoversi con anticipo per poterseli assicurare. Anche Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando alcune occasioni che potrebbero fare comodo per il futuro.

Tra i profili che la dirigenza del Milan sta prendendo in forte considerazione c’è Vasco Walz, centrocampista che il 15 ottobre compirà 18 anni. Già in passato c’era stato un interessamento, però poi il talento tedesco aveva deciso di rinnovare con il Borussia Dortmund.

Adesso si è aperta nuovamente la possibilità di fare un’operazione a parametro zero nella prossima estate oppure di comprare il cartellino del giocatore a un basso prezzo nel mercato di gennaio. Trattandosi di un ragazzo molto promettente, sarebbe un buon colpo per il Diavolo.

Calciomercato Milan, sfida con Juventus e Atletico per un parametro zero

Il Milan deve stare molto attento alla concorrenza. Oltre alla Juventus, anche l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Walz. Stando a quanto riportato da AS, gli scout dei Colchoneros lo seguono con grande attenzione il calciatore. In Spagna lo paragonano a Gennaro Gattuso per il suo dinamismo e la sua grinta in campo, ma abbina anche buone doti tecniche.

Walz finora ha indossato la maglia della Germania a livello di nazionali giovanili, però anche l’Italia potrebbe convocarlo visto che lui possiede il doppio passaporto. Suo padre è italiano. La FIGC lo monitora, con la speranza di fargli vestire la divisa azzurra in futuro. Toccherà a lui decidere.

Intanto Milan e Juventus duellano per portarlo in Serie A. L’Atletico Madrid è una minaccia seria e servirà muoversi con anticipo per strappare il sì del ragazzo.