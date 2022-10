Chelsea-Milan, Highlights Champions League: gol e sintesi – Video

Chelsea-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato mercoledì 5 ottobre

Solita grande atmosfera allo Stamford Bridge per Chelsea-Milan, in campo nella terza giornata del Girone E di Champions League.

Buon inizio del Milan. In avvio, il Chelsea sembra molto contratto e i rossoneri controllano la manovra senza tuttavia creare pericoli dalle parti di Kepa. La prima occasione da gol è dei Blues con un tiro a giro di Mount ben respinto in tuffo da Tatarusanu. I padroni di casa iniziano a prendere campo con un pressing maggiore e impediscono al Milan di ripartire con efficacia. Rossoneri in sofferenza anche sui calci di angolo. Per due volte l’ex Thiago Silva colpisce indisturbato in area. La terza occasione è quella giusta. Thiago impatta ancora e sulla mischia successiva, Fofana insacca all’angolino.

In svantaggio, il Milan resiste all’urto del Chelsea ora padrone del campo. Su un errato disimpegno di Tomori, Sterling viene lanciato a rete. Provvidenziale il recupero di Kalulu che impedisce all’attaccante di calciare. Nel finale di primo tempo, la grande occasione per il Milan. Leao si scatena, penetra in area e serve un comodo assist per De Ketelaere. Troppo debole il piatto del belga poi Krunic sparacchia alto con la deviazione di un difensore. Dopo 4 minuti di recupero, Chelsea avanti all’intervallo 1-0.

Chelsea-Milan, il secondo tempo

L’inizio della ripresa è letale per il Milan con il Chelsea che si porta sul 3-0 in avvio. Due gol, quelli di Aubameyang e James, scaturiti da due grossolani errori di Tomori che manca un facile anticipo e Kalulu che regala palla in disimpegno nei pressi dell’area di rigore.

Un uno-due terrificante che sposta definitivamente la partita dalla parte del Chelsea con il Milan che paga a caro prezzo una serie di imprecisioni davvero evitabili. A risultato acquisito, inizia la girandola dei cambi. Pioli pensa al campionato e fa uscire Leao oltre a Krunic e Bennacer. Torna in campo anche Origi al posto di un Giroud mai pericoloso alla stregua di De Ketelaere, di nuovo poco incisivo.

Nella parte finale del match, non accade più nulla. Il Chelsea vince 3-0 e aggancia il Milan al secondo posto a 4 punti. In testa c’è il Salisburgo. Gli austriaci, con la vittoria sulla Dinamo Zagabria hanno ora un punto di vantaggio sulle inseguitrici. Classifica apertissima con i croati, ultimi a 3.