Champions League, Chelsea-Milan: le formazioni ufficiali scelte da Potter e Pioli per il big match di oggi a Londra.

Archiviata la vittoria contro l’Empoli in campionato, il Milan si rituffa sulla Champions League ad è atteso a una partita molto difficile. Infatti, stasera l’avversario è il Chelsea.

Stefano Pioli si presenta a Stamford Bridge con una squadra ricca di assenze. Mancano Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Theo Hernandez, Davide Calabria, Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Ci sono poi calciatori fuori dalla lista UEFA come Zlatan Ibrahimovic (out per motivi fisici), Malick Thiaw, Aster Vranckx e Yacine Adli.

I rossoneri non sono arrivati a Londa nella migliore situazione possibile, però non sono abituati a piangersi addosso. Vogliono dare tutto per conquistare un ottimo risultato. Nella classifica del gruppo E sono primi con 4 punti, seguiti dalla Dinamo Zagabria con 3, dal Salisburgo con 2 e dai Blues con 1. Certamente il gruppo di Graham Potter vorrà sbloccarsi e vincere stasera.

Di seguito le formazioni ufficiali di Chelsea-Milan.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovačić, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Zakaria; Broja, Havertz, Pulisic, Ziyech. All.: Potter.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunić, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Coubis, Gabbia; Díaz, Gala, Pobega; Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Makkelie (NED)