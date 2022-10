Diretta live Chelsea-Milan: cronaca e risultato in tempo reale del match del gruppo E di Champions League.

Torna la Champions League e il Milan va di scena a Stamford Bridge contro il Chelsea. Una vittoria sarebbe molto importante per consolidare il primo posto nel gruppo E, ma i Blues saranno spinti dai loro tifosi a conquistare il loro primo successo di questa fase a gironi. Sarà un match difficile per i rossoneri, pieni di assenze per infortuni.

Chelsea-Milan: cronaca e risultato live

Alle ore 21 l’arbitro Makkelie darà il via alla partita.

Champion League, le formazioni ufficiali della partita

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovačić, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Zakaria; Broja, Havertz, Pulisic, Ziyech. All.: Potter.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunić, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Coubis, Gabbia; Díaz, Gala, Pobega; Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Makkelie (NED)